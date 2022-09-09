Diyarbakır Valisi Su, Ergani'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Su, Ergani'de incelemelerde bulundu

09.09.2022 12:44
Diyarbakır Valisi Su, Ergani'de incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Ergani ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, devam eden proje ve yatırımları inceledi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Ergani ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, devam eden proje ve yatırımları inceledi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ahmet Karaaslan tarafından karşılanan Su, muhtarların katılımıyla gerçekleşen "Ergani İlçe Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında konuşan Su, daha sonra muhtarlardan gelen görüş ve önerileri dinledi.

Su, toplantının ardından Kemertaş Mahallesinde bulunan esnafı ziyaret ederek, kıraathanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Daha sonra Kemertaş ve Adnan Menderes Mahallesi Ormankent bölgesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Su, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Su, Demirli Mahallesinde bulunan Halil Aslan'ın ev sahipliğinde kanaat önderleriyle buluştu.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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