Diyarbakır Valisi Su, Kulp, Lice ve Kocaköy'de vatandaşlarla buluştu

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Kulp ilçesinde düzenlenen malzeme dağıtım törenine katıldıktan sonra esnaf ziyareti yapıp mahalle muhtarları ve vatandaşlara bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Su, Kulp ilçesinde Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi ile Tarım ve Orman il müdürlüğünün iş birliğiyle yetiştiricilere dağıtılan meyve bahçeleri ihata malzemeleri için düzenlenen törene katıldı.

Törende yaptığı konuşmada valilik ve büyükşehir belediyesi olarak birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Su, Büyükşehir Belediyesi olarak Kulp ilçesinde önemli işler yaptıklarını dile getirdi.

Kulp ilesinde 2020-2022 yılları arasında 439 kilometre stabilize yol yaptıklarını ifade eden Su, 3,5 kilometre kilitli parke taşı, 1 kilometreden fazla beton yol ve yol yapımında 5 bin 264 ton sıcak asfalt serdiklerini söyledi.

Kulp ilçesine otobüs seferleri yerleştirdiklerini kaydeden Su, gençlerin yararlanması için ilçede yarı olimpik bir yüzme havuzu ile yeni terminal binasının inşasına başladıklarını belitti.

Eğitime çok önem verdiklerini ifade eden Su, çocuklar için ilçede bir Bilgi Evi ve Akademi lise yapmayı planladıklarını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesinin tarım alanında çok güzel işler yaptığına dikkat çeken Su, şunları kaydetti:

"İki yılda 16 ilçemizin talepleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi, GAP idaresi ve Tarım bakanlığımızın katkılarıyla siz üreticilerimize tamam olarak 13 milyon 333 bin 000 liralık fidan alımı yapıp dağıttık. 56 bin 618 fıstık çöğürü, 111 bin adet badem fidanı, 10 bin 243 adet ceviz fidanı dağıttık. Böylelikle 16 ilçemizde 550 kişiye 177 bin 760 fidanın dağıtımını gerçekleştirdik. Kulp'ta son 2 yılda 98 üreticimize 533 dekar alanında 21 bin 921 filan dağıtımı gerçekleştik. Bunların içinde fıstık çöğürü, badem ve ceviz var. Şimdi bugün de bu fidanların dikildiği bahçelerin korunması için tel örgü, beton direk ve payandaları Allah izin verse dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu meyanda 10 bin 522 beton direk. 2 bin 94 ayarla. 156 bin metrenin üzerinde de dikenli teli sizlere teslim edeceğiz. Böylelikle bu yaptığımız bahçelerinin etrafını da inşallah güzelce muhafaza altına alacağız ki, hayvanlar girmesinin ürünlerinize zarar vermesin."

Malzeme dağıtım törenin ardından Kulp Kaymakamlığına geçen Su, Kaymakam Mustafa Gözlet'ten ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra esnaf ziyaretine başlayan Su, esnafla sohbet edip taleplerini dinledi. Esnaf gezisi sırasında kendisini takip eden çocuklara oyuncak hediye edip bakkaldan aldığı dondurmaları ikram etti.

Esnaf ziyaretinin son durağı olan kıraathaneye geçen Su, burada mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini not alan Su, ivedilikle çözülmesi geren sorunların çözülmesi için ilgililere talimatlar verdi.

Kulp'a bağlı Ağaçlı köyünde bulunan İpek İplik Üretim Tesisinde incelemelerde bulunan Su, daha sonra Lice ve Kocaköy ilçelerine geçti. Su, Lice ve Kocaköy ile kaymakamlarını ziyaret ederek ilçelerle devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Su'ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları eşlik etti.