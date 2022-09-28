Diyarbakır Valisi Su, itfaiyecileri kabul etti - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Su, itfaiyecileri kabul etti

28.09.2022 10:56
Diyarbakır Valisi Su, itfaiyecileri kabul etti

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su'yu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Haftası dolayısıyla ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su'yu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Haftası dolayısıyla ziyaret etti.

Vali Su, İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit ve itfaiye personelini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Su, "Can ve mal güvenliğimizin sağlanması için gece gündüz demeden fedakarca çalışan itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası'nı kutluyorum." dedi.

İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit tarafından Su'ya günün anısına çiçek takdim edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Su, itfaiyecileri kabul etti - Son Dakika

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