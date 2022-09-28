Diyarbakır Valisi Su, itfaiyecileri kabul etti

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su 'yu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Haftası dolayısıyla ziyaret etti.

Kaynak: AA

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