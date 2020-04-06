Diyarbakır Valisinden Berat Kandili mesajı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güzeloğlu mesajında kutsal gecelerin önemine işaret etti.

"Kutsal geceler iman, ibadet ve düşünce bakımından kendimizi yenileme, geçmişimizle muhasebe etme, geleceğimizi manen planlama, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize, tüm kainata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmak için şüphesiz büyük bir fırsattır." ifadesini kullanan Güzeloğlu, tüm İslam aleminin Berat Kandilini tebrik etti.

Güzeloğlu, bu anlamlı gecenin birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Berat Kandili'nin, ramazan ayının müjdecisi, kurtuluş, af, arınma, beraat etme, günahlardan arınma anlamlarına geldiğini aktaran Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi yüce Allah'a sığınarak, ilahi lütuf ve berekete erişebilme fırsatı sunan müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Ülkemizin ve İslam aleminin birlik, beraberliğine, içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı zamanlarda insanlığın sağlık, hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."