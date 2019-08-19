Son Dakika Haberleri: Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (2)

1 saat önce

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE VALİ BİLMEZ, GÖREVE BAŞLADIVan Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın, İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının ardından yerine atanan Mehmet Emin Bilmez, saat 08.

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (2), System.String[]

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE VALİ BİLMEZ, GÖREVE BAŞLADI
Van Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın, İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının ardından yerine atanan Mehmet Emin Bilmez, saat 08.30 sıralarında belediye binasına gelerek, görevine başladı.
Vali Bilmez, makam odasına geçtikten sonra ilk olarak daha önce asılı olan; ancak indirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yerine astı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Bilmez, şeffaf belediyecilik vurgusu yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirildiğini belirten Vali Bilmez, şunları kaydetti:
"İçişleri Bakanlığı tarafından sürdürülen terör soruşturmaları ve kavuşturmalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı'mız, büyükşehir belediye başkanını görevden uzaklaştırdı. Bu durumda kedisine bugün sabah saatlerinden itibaren iletildi. Aynı gün İçişleri Bakanlığı'mızın talimatı ile belediyeye kayyum olarak atandım. Şu anda görevime başladım. Burada şunu belirtmek istiyorum; çalışanların aşına, ekmeğine karışmadan çalışacağız. Van Belediyesi'nin imkanlarını, Van halkına kullandıracağız. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkese eşit mesafede davranacağız. Burada vatandaşımızla ve Van halkı ile birlikte el ele verip, bu kente hizmet edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla ilgili soru üzerine Vali Bilmez, "Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı daha önce asılıydı; ancak indirilmişti. Biz de o fotoğrafı cumhuriyetimizin kurucusu olan Atatürk'ün fotoğrafının yanına tekrardan astık" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, İçişleri Bakanlığı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Kayyum kararı sonrası HDP'den ilk açıklama: Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir
Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanan Vali Mehmet Emin Bilmez, göreve başladı Yerine ikinci kez kayyum atanan Ahmet Türk: Yaşananlar kanunsuzluk ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına İmamoğlu'ndan tepki: Kabul edilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 10:38:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]