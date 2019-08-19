Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (2)

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE VALİ BİLMEZ, GÖREVE BAŞLADI

Van Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın, İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının ardından yerine atanan Mehmet Emin Bilmez, saat 08.30 sıralarında belediye binasına gelerek, görevine başladı.

Vali Bilmez, makam odasına geçtikten sonra ilk olarak daha önce asılı olan; ancak indirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yerine astı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Bilmez, şeffaf belediyecilik vurgusu yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirildiğini belirten Vali Bilmez, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı tarafından sürdürülen terör soruşturmaları ve kavuşturmalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı'mız, büyükşehir belediye başkanını görevden uzaklaştırdı. Bu durumda kedisine bugün sabah saatlerinden itibaren iletildi. Aynı gün İçişleri Bakanlığı'mızın talimatı ile belediyeye kayyum olarak atandım. Şu anda görevime başladım. Burada şunu belirtmek istiyorum; çalışanların aşına, ekmeğine karışmadan çalışacağız. Van Belediyesi'nin imkanlarını, Van halkına kullandıracağız. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkese eşit mesafede davranacağız. Burada vatandaşımızla ve Van halkı ile birlikte el ele verip, bu kente hizmet edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla ilgili soru üzerine Vali Bilmez, "Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı daha önce asılıydı; ancak indirilmişti. Biz de o fotoğrafı cumhuriyetimizin kurucusu olan Atatürk'ün fotoğrafının yanına tekrardan astık" dedi.