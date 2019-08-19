Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (7)
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BELEDİYE KARŞISINDA OTURMA EYLEMİ YAPMAK İSTEYEN GRUBA MÜDAHALEDiyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının adından bir grup, belediye karşısında oturma eylemi girişiminde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:02 Kaynak: DHA
BELEDİYE KARŞISINDA OTURMA EYLEMİ YAPMAK İSTEYEN GRUBA MÜDAHALE
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının adından bir grup, belediye karşısında oturma eylemi girişiminde bulundu. Belediye önünde güvenlik alan polis ekipleri, grubun dağılması için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri, tazyikli su ve biber gazıyla müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından grup dağıtıldı.
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