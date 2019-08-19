Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (10)

VALİ BİLMEZ'DEN 'ATATÜRK PORTRESİ' AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'nca Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na atanan Vali Mehmet Emin Bilmez, sosyal medyada çıkan 'Atatürk portresi' ile ilgili iddialarla ilgili açıklama yaptı. DHA muhabirine konuşan Vali Bilmez, iddianın asılsız olduğunu, aksine cumhuriyetin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün küçük portresi yerine büyük portresini astıklarını, yaptıkları düzenlemenin de protokol gereği olduğunu belirtti. Vali Bilmez, şöyle konuştu:

"Sabah belediyede göreve gittiğimizde, makam odasına girdiğimizde, protokol gereği sağda olması gereken, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin sol tarafta asılı olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın resminin ise kaldırıldığını görünce ilk iş olarak bunun düzeltilmesini istedim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi sol taraftan sağ tarafa alındı, arşive kaldırılan Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi de protokolün sol tarafına asıldı. Olayın aslı astarı bundan ibarettir. Yanlış anlamak değil de yanlış kullanmak isteyen bazı kişiler tarafından konu çarpıtıldı. Oysa protokol geleneklerimiz var. Devletin kurucu lideri resmi protokolün sağına asılır. Üstelik asılan resim de küçük olduğu için büyük resim ile değiştirildi."