Son Dakika Haberleri: Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (10)
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Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (10)

1 saat önce

STK'LARDAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAKİ GÖREVLEDİRMELERE DESTEKDiyarbakır'da, aralarında Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Şehit Gazi Birlik-Sen üyelerinin de bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, basın açıklaması...

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (10), System.String[]

STK'LARDAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAKİ GÖREVLEDİRMELERE DESTEK
Diyarbakır'da, aralarında Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Şehit Gazi Birlik-Sen üyelerinin de bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, basın açıklaması yaparak, İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarını görevden almasına destek verdiklerini duyurdu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını yapan Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Büyükburç, HDP'li belediyelerin seçildikten sonra terör örgütüne yardım ve yataklık yapma dışında hiçbir hizmet üretmediğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Seçildikleri günden bu yana icraatlarıyla terör örgütüne yardım ve yataklık dışında hiçbir hizmet üretmeyen, rengini şehit kanlarından alan ay yıldızlı al bayrağımızdan dahi rahatsız olanlardan açık ve net bir şekilde biz de bunlardan rahatsızız. Bizler şehit aileleri, gazilerimiz, bölge halkı, Diyarbakırlılar olarak devletimizin yanındayız. Bu topraklarda hür, bağımsız ve ilelebet yaşamaya devam edeceğiz. Bu kutsal topraklar tarihte olduğu gibi ihanet edeni hiçbir zaman üzerinde barındırmamıştır. Bugün itibariyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne vekil olarak atanan Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'na öncelikle çalışmalarında başarılar diliyoruz. Her zaman ve her konuda şehit ve gazi ailelerimiz olarak yanında olacağız."


Diyarbakır, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:30 Kaynak: DHA
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