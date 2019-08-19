Son Dakika Haberleri: Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (12)
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (12)

1 saat önce

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE 29 MEMUR YENİDEN UZAKLAŞTIRILDIDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilli ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun, göreve başlamasının ardından, terör örgütüyle ilişkileri oldukları belirlenen ve daha önce de görevlerinden uzaklaştırılan 29 memur ile 1...

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (12), System.String[]

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE 29 MEMUR YENİDEN UZAKLAŞTIRILDI
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilli ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun, göreve başlamasının ardından, terör örgütüyle ilişkileri oldukları belirlenen ve daha önce de görevlerinden uzaklaştırılan 29 memur ile 1 daire başkanı ve 2 başkan danışmanın görevine son verilirken, 8 işçinin iş akitlerinin de askıya alındığı bildirildi.
Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"31 Mart Yerel Yönetimler seçimleri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış olan ve seçimlerden sonra göreve gelen HDP Belediye Başkanı tarafından göreve tekrar iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırılmış, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitleri askıya alınmıştır. Ayrıca 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selda Aydın Baran görevden uzaklaştırılmış olup, 2 başkanlık danışmanının da görevlerine son verilmiştir. Görevden uzaklaştırılan personel ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır."


Basri Güzeloğlu, Memur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de Kamu-Sen üyeleri, hükümetin yeni zam teklifini protesto etti
Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 40 kişi görevden alındı Garanti BBVA'nın yeni CEO'su Recep Baştuğ oldu 17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu! Şimdi paraya para demiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 18:20:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (12)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]