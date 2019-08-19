Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (12)

MARDİN'DE 30 GÜNLÜK EYLEM YASAĞI

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan görevlendirme sonrası düzenlenmesi planlanan eylemler nedeniyle Mardin'de 30 gün süreyle eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, çeşitli basın yayın organlarında, 20 Ağustos için Mardin, Diyarbakır ve Van'da belediye başkan vekili görevlendirmelerine tepki amacıyla çağrı yapıldığı belirtildi. Mardin Valiliği'nin açıklamasında, kentte 30 gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda tükenme noktasına gelen PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkanlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır. PKK/KCK terör örgütüne müzahir çeşitli basın yayın organları, sosyal medya paylaşımlarından edinilen bilgiler doğrultusunda, Mardin Diyarbakır ve Van illerine belediye başkan vekili görevlendirilmesine tepki göstermek sözde demokratik hakları savunmak amacıyla Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi koordinesinde, 20 Ağustos Salı günü saat 11.00'da Mardin, Diyarbakır ve Van illerinde bulunan Halkların Demokratik Partisi İl Örgütleri'nde toplanma çağrısı yapıldığı bilinmektedir. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamı dışında kalan kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında ve kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantı, tören, karşılama, uğurlama gibi resmi nitelikteki etkinlikler hariç olmak üzere, ilimiz sınırları içerisinde her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşun kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsil, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, broşür ve benzeri dağıtılması, afiş, pankart asılması gibi etkinliklerin 19 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Mardin il merkezimiz ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde yasaklanmıştır."