DİYARBAKIR VE BATMAN ARASINDA YENİLENEN RAYBÜS İLE SEYAHAT BAŞLADI - Son Dakika

DİYARBAKIR ile Batman arasındaki bölgesel tren raybüs, yolcuların daha konforlu seyahat edebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yenilenirken hizmet verilmeye başlandı.

Diyarbakır ve Batman arasında hizmet veren bölgesel tren raybüs, yolcuların daha konforlu yolculuk etmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yenilendi. 4 vagondan oluşan ve 262 kişi kapasiteli raybüs, engelliler için de kolayca erişilebilir olarak tasarlandı. Engelliler için 2 tekerlekli sandalye bölümü, engelli tuvaleti, klima ve ergonomik koltuklarla yolculuğun daha kolay hale getirilmesi amaçlandı. Sabah saatlerinde ilk yolcuların alındığı raybüs ile seferler başladı. 2019'da 225 bin, 2020'de 45 bin, 2021'de 79 bin 2022'nin ilk çeyreğinde de 44 bin yolcuyla hizmet veren raybüs, Diyarbakır-Batman arasında günde 4 sefer yapacak.

Bismil ilçesine gideceğini söyleyen Yıldız Şengüler, "Babam da demir yolu çalışanıydı. Kara trenlere biniyorduk eskiden. Bu daha bir güzel olmuş" dedi.

Batman'a giden Hakkı Karadeniz de "İçine girip, sağa sola bakıp, bu trenin yeni geldiğini sandım. Çok farklıydı ve güzeldi. Oldukça temiz hem aile hem de çocuklar için" diye konuştu.

Abdülsamet Tan da uzun zamandır böyle bir tren beklediklerini kaydederek, "Nihayet sonunda geldi. İnşallah seferler daha sıklaşır. Biz de bundan memnun oluruz" dedi.