DİYARBAKIR - "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

DİYARBAKIR - "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği gerçekleştirildi

02.04.2021 16:21

Diyarbakır ve Batman'da "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Diyarbakır ve Batman'da "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Diyarbakır'da otizmli bireyler ve ailelerinin katılımıyla Sümerpark'ta başlayan yürüyüş, Anıtpark'ta sona erdi.

Yürüyüşte, "Hayatı paylaşmaya engel yok", "Otizm hastalık değil, farklılıktır", "Otizmliyim hayatın içindeyim", "Otizmin farkındayız, onların yanındayız" ve "Otizmi fark et, kabul et bizimle yürü" yazılı dövizler taşındı.

Anıtpark'ta yürüyüş yapanları karşılayan Vali Münir Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, kentte farkındalık yaratmak için yürüyüş etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Otizmin eksiklik olmadığını belirten Karaloğlu, otizmli çocuklardan erken teşhis, özel eğitim ve toplumsal farkındalığı artırmaları halinde yarın dünyayı değiştirecek dahilerin çıkabileceğini kaydetti.

Bazı bilim insanlarının otizmli olduklarının söylendiğini aktaran Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Otizmli yavrularımızın farklılıklarını fark eder ve farklılıklarına uygun davranırsak yaşadıkları topluma daha faydalı bireyler haline getirebiliriz. Engellilere yönelik ülkede son 18 yılda çok önemli aşamalar kaydedildi. 2005'e kadar ülkede engelli yasamız yoktu. 2005 yılında engeller hakkında yasa çıkarıldı. Engellilerin eğitilmesi, istihdamı ve işe yerleştirilmeleri konusunda çok önemli gelişmeler oldu. Otizmli yavrularımız ve ailelerimiz bilsin ki biz her zaman onların yanlarındayız."

Batman

Batman'da Öğretmenevi önünde bir araya gelen otizmli birey ve aileleri de "Renkli eller otizmin farkında, ya siz?", "Ötekileştirme değil yaşam merkezi istiyoruz" ve "Yanımda ol benimle yürü" yazılı döviz ve balonlarla davul zurna eşliğinde Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Burada konuşan Vali Hulusi Şahin, "Başka ülkelerde ve şehirlerde de örneklerini gördüğümüz güzel bir yaşam merkezini en kısa sürede, başta otistik bireylerimiz olmak üzere tüm özel gereksinim duyan bireylerimize sunacağız." dedi.

Bunun bir farkındalık etkinliği olduğunu anlatan Şahin, "Nasıl gözümüzün rengi bireyden bireye değişiyorsa, toplumumuzda otistik bireyler de var. Onlar bizim bir parçamız ve onlara hayatı kolaylaştırmak da bizim görevimizdir. Bunun için de elimizden geleni inşallah yapacağız. Vatandaşlarımızı, özel ihtiyaç, gereksinim duyan tüm bireylere yeterli ilgiyi göstermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Otizmli Barış Gayretli ise otizmde erken tanı ve yoğun özel eğitimin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Otizmli bireye sahip ailelerin çocuklarının sağlığına, eğitimlerine ve geleceklerine dair endişelerinin olduğunu bildiren Gayretli, şunları kaydetti:

"Bunların başında da 'Benden sonra çocuğuma ne olacak' kaygısı gelmektedir. Özellikle pandemi sürecinde bu endişeler katlanarak artmaktadır. Bizler otizmli bireye sahip aileler olarak artık bu endişelerle yaşamak istemiyoruz. Çocuklarımızın rahat bir nefes alabileceği, eğitim, spor, oyun ve sosyal yaşam ihtiyacını karşılayabileceği yaşam alanlarına olan ihtiyaç kendini iyice hissettirmiştir. Bu anlamda güzel şehrimiz Batman'da bir yaşam merkezinin kurulması özel gereksinimli tüm bireyler ve ailelerine verilebilecek en anlamlı hediye olacaktır."

DİYARBAKIR - Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi
DİYARBAKIR - Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi
DİYARBAKIR - Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi
DİYARBAKIR - Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Batman, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı Altının kilogramı 447 bin liraya geriledi Altının kilogramı 447 bin liraya geriledi Türk Sahil Güvenlik Botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti Türk Sahil Güvenlik Botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti İş makinesinin çarpıp başının üzerinden geçtiği talihsiz adam, feci şekilde can verdi İş makinesinin çarpıp başının üzerinden geçtiği talihsiz adam, feci şekilde can verdi Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak 3 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı, kocası 3 çocuk annesi kadın kayıplara karıştı, kocası "Yuvana dön" çağrısında bulundu
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu         
17:17
AK Parti'den erken seçim açıklaması: Seçimi gerektirecek bir neden yok AK Parti'den erken seçim açıklaması: Seçimi gerektirecek bir neden yok         
17:09
AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz         
16:41
Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi         
16:13
Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu         
16:09
Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı         
15:20
Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada         
15:00
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi         
13:53
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 17:57:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR - "Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei