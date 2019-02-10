Diyarbakır ve Batman'da Kazalar Şehir Polis Kameralarına Yansıdı
23 dakika önce
Diyarbakır ve Batman'da meydana gelen trafik kazaları şehir polis kameralarına saniye saniye yansıdı.
Diyarbakır
ve Batman
'da meydana gelen trafik kazaları şehir polis kameralarına saniye saniye yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından şubat ayı kaza görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde Diyarbakır ve Batman'da meydana gelen trafik kazalarının saniye saniye yaşandığı anlar kameralara takıldı. Diyarbakır Havalimanı
kavşağından şehir merkezine gelen bir tır sürücüsü, sağ şeritte ilerleyen otomobili fark etmeyerek şerit değiştirince otomobile çarparak yoldan çıkmasına neden oldu. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Batman Havalimanı
kavşağında kırmızı ışıkta durmayarak ilerleyen bir otomobil, yeşil ışıkta geçmeye çalışan 2 otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarken, diğeri ise yoldan savruldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:39 Kaynak: İHA
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