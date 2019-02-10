Son Dakika Haberleri: Diyarbakır ve Batman'da Kazalar Şehir Polis Kameralarına Yansıdı

Diyarbakır ve Batman'da Kazalar Şehir Polis Kameralarına Yansıdı

23 dakika önce

Diyarbakır ve Batman'da meydana gelen trafik kazaları şehir polis kameralarına saniye saniye yansıdı.

Diyarbakır ve Batman'da Kazalar Şehir Polis Kameralarına Yansıdı, System.String[]
Diyarbakır ve Batman'da meydana gelen trafik kazaları şehir polis kameralarına saniye saniye yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından şubat ayı kaza görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde Diyarbakır ve Batman'da meydana gelen trafik kazalarının saniye saniye yaşandığı anlar kameralara takıldı. Diyarbakır Havalimanı kavşağından şehir merkezine gelen bir tır sürücüsü, sağ şeritte ilerleyen otomobili fark etmeyerek şerit değiştirince otomobile çarparak yoldan çıkmasına neden oldu. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Batman Havalimanı kavşağında kırmızı ışıkta durmayarak ilerleyen bir otomobil, yeşil ışıkta geçmeye çalışan 2 otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarken, diğeri ise yoldan savruldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:39 Kaynak: İHA

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