Son Dakika Haberleri: Diyarbakır ve Batman'da kuvvetli sağanak bekleniyor
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Diyarbakır ve Batman'da kuvvetli sağanak bekleniyor

6 saat önce

Diyarbakır ve Batman için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Diyarbakır ve Batman'da kuvvetli sağanak bekleniyor, System.String[]

Diyarbakır ve Batman için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Diyarbakır'ın Çermik, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan ile Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde, devam eden yağışların zaman zaman şiddetini artırarak 2 Aralık Pazartesi sabahına kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Sağanağın yer yer kuvvetli olacağı bildirilen açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Diyarbakır, Çermik, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:06 Kaynak: AA
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