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Diyarbakır ve Batman'daki kazalar mobesede

18 dakika önce

Diyarbakır ve Batman'daki kazalar mobesedeDiyarbakır ve Batman'da meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına kaydedildi.

Diyarbakır ve Batman'daki kazalar mobesede
Diyarbakır ve Batman'da meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına kaydedildi. Kaza görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü'nce paylaşıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır ve Batman'da mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Kazaların sürücülerin kavşaklara kontrolsüz girişleri ve dikkatsizliği nedeniyle meydana geldiği görüldü.
Diyarbakır'da Diclekent yakınlarında meydana gelen kazada, hareket halindeki otomobil kavşaktan dönmeye çalışırken yan şeritten gelen servis minibüsünü sıkıştırdı. Şoförünün durması ile arkadan gelen hafif ticari araç, minibüse çarptı.
Batman'da ise Diyarbakır Caddesi'ndeki kavşakta hareket halindeki otomobil, TIR'ın önüne geçti. TIR, otomobile çarparak durabildi.
Batman'daki bir diğer kazada ise ışık ihlali yapan hafif ticari araç, sağ yoldan gelen hafif ticari araca çarptı. Çarpışma şiddetiyle araçlar refüje savruldu.
Diyarbakır ve Batman'daki kazalar mobesede
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:25 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Batman, Güncel
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