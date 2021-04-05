Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika

Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kameralara yansıdı
05.04.2021 09:27
Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kameralara yansıdı Diyarbakır ve Batman'daki dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.
Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kameralara yansıdı
DİYARBAKIR - Diyarbakır ve Batman'daki dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde KGYS kameralarının kaydettiği trafik kazaları görüntülerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlünce paylaşılan görüntülerde, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde hızla şerit değiştirmek isteyen bir otomobil, arkadan gelen araca çarptı.
Bir diğer kaza ise Batman merkezde meydana geldi. Akşam saatlerinde ters yöne giren bir otomobil pikap ile kafa kafaya çarpıştı. Kazalar sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü.
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