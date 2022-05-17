Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ'da "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ'da "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı

17.05.2022 12:51
Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ'da "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü yapıldı

Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ'da Uluslararası Aile Haftası etkinlikleri kapsamında "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ'da Uluslararası Aile Haftası etkinlikleri kapsamında "Biz Büyük Bir Aileyiz" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen ve ailelerin katıldığı yürüyüş, il müdürlüğünden Anıt Park'a kadar yapıldı.

İl Müdürü Muzaffer Akçam, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin yaklaşık 19 milyon genciyle birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla sayıda genç nüfusa sahip olduğunu belirterek, geleceğin teminatı olan gençlere ilk eğitimin verildiği yer olan aile kurumunun öneminin daha da arttığını söyledi.

"Genç ve çocuklarımız ailelerinden alacakları eğitimle milli ve manevi değerlere ne kadar bağlı olarak yetişirse, ülkemizin geleceği de aynı oranda sağlam ve müreffeh olacaktır." ifadelerini kullanan Akçam, milletin temelini aile, ailenin temelini de sevgi, saygı, sabır ve sadakatin oluşturduğunu belirtti.

Bingöl

Bingöl'de de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, ailelerle Dörtyol Saat Kulesi önüne kadar yürüyüş yaptı.

Yürüyüşte çocuklar, "Güçlü Toplum", "Güçlü Aile" ve "Güçlü Birey" yazılı dövizler taşıdı.

Kaya, yaptığı açıklamada, Uluslararası Aile Haftası'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kabul ettiği bir karar olduğunu anımsatarak, kentte de bu kapsamda çeşitli kutlamaların yapıldığını söyledi.

Elazığ

Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında kurum önünde bir araya gelen katılımcılar, taşıdıkları "Biz Büyük Bir Aileyiz" yazılı pankartla Malatya Caddesi boyunca yürüyüş yaptı.

İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Aile Haftası dolayısıyla toplumun tüm kesimlerinin aile değerleri konusunda bilinçlendirilmesi, aileleri destekleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi ve ailenin güçlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.

Toplumda farkındalık için yürüyüş yaptıklarını ifade eden Çeçen, "Toplumda oluşan hızlı değişim ve gelişimlere anne ve babalar duyarlı olup kendilerini geliştirip, bilinçlendirmelidir. Birey ve aile, birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. Aile Haftasında toplumun tüm kesimlerinin aile konusunda bilinçlenmesi, ailelerin güçlenmesi ve korunması konusunda farkındalık oluşturmak için yürüyüş yaptık." dedi.

Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ'da Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı
Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ'da Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı
Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ'da Biz Büyük Bir Aileyiz yürüyüşü yapıldı

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Kars, Ardahan ve Tunceli'de 'Biz Büyük Bir Aileyiz' yürüyüşü yapıldı Kars, Ardahan ve Tunceli'de 'Biz Büyük Bir Aileyiz' yürüyüşü yapıldı 'Biz Büyük Bir Aileyiz' yürüyüşü yapıldı 'Biz Büyük Bir Aileyiz' yürüyüşü yapıldı
Kaynak: AA

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