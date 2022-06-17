Diyarbakır ve Elazığ'da öğrenciler karnelerini aldı - Son Dakika
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Diyarbakır ve Elazığ'da öğrenciler karnelerini aldı

17.06.2022 14:37
Diyarbakır ve Elazığ'da öğrenciler karnelerini aldı

Diyarbakır ve Elazığ'da öğrenciler karne almanın sevincini yaşadı.

Diyarbakır ve Elazığ'da öğrenciler karne almanın sevincini yaşadı.

Diyarbakır'da okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören 475 bin öğrenci karnelerini aldı.

Millet İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali katıldı.

Karneleri dağıtan ve çocuklara hediyeler veren Cıdıroğlu, öğrencilerle sohbet etti.

???????Cıdıroğlu, öğrencilere tatili iyi değerlendirmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Elazığ

Elazığ'da da 8 bin 896 öğretmenin görev yaptığı 519 okulda, 127 bin 422 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Ömer Toraman ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Şehit Mehmet Akpınar İlkokulunda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini dağıttı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Yiğit, törende, 2 yıl aradan sonra yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için büyük gayret ve çaba sarf eden tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarını tebrik ettiğini söyledi.

Anne ve babaların karneleri zayıf olan çocuklarına ılımlı yaklaşmaları ve kendilerini geliştirebilmeleri için destek olmaları gerektiğini ifade eden Yiğit, "Çocuklarımızı anlayışla karşılamanızı, onlarla doğru ve sağlıklı bir iletişim kurarak ders notlarını düzeltebilmeleri için geleceğe yönelik planlamalar yapmanızı istiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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