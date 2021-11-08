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DİYARBAKIR - Şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu - Son Dakika

DİYARBAKIR - Şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu

08.11.2021 16:36

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şubesi ile merkezi Elazığ'da bulunan Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Eğitim Sendikası Genel Başkanı Tayyip Dalgın, Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan...

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şubesi ile merkezi Elazığ'da bulunan Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Eğitim Sendikası Genel Başkanı Tayyip Dalgın, Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, beraberinde dernek üyeleriyle Diyarbakır Adliyesi önüne geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunan Can, çıkışta gazetecilere, Türkkan'ın 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesini kınadıklarını belirterek, bu hakareti sadece o aileye değil bütün şehit ailelerine yapılmış kabul ettiklerini söyledi.

"Bütün şehit ailelerimize küfür edilmiştir. İYİ Parti Genel Başkanı Siirt'te esnaf ziyareti yaparken 'Burası Kürdistan'dır, burada ne işiniz var' dendiği zaman Meral Akşener o şahsa cevap vermiş olsaydı, onun milletvekili bugün o harekette bulunamazdı. Kendileri bugün Türkiye toprakları üzerinde rahat gezip vekillik yapabiliyorlarsa şehidimin verdiği bedelin hatırınadır." ifadelerini kullanan Can, kutsal vatan topraklarının şehit kanıyla sulandığını aktardı.

Can, "Hiçbir şehit ailemiz sahipsiz değildir, bunu herkesin bilmesini isteriz. İYİ Parti ve milletvekilini yüce Türk adaletine ve milletine havale ediyoruz." dedi.

"Partisinden derhal ihraç edilmelidir"

Elazığ Adliyesi'ne giden Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Eğitim Sendikası Genel Başkanı Tayyip Dalgın ve sendika üyeleri de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dalgın, adliye önünde gazetecilere, şehit ağabeyine küfreden Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesi gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Dalgın, "Sayın Meral Akşener'e sesleniyorum. Grup başkanvekilliğinden istifa etmesi bizim için yeterli değildir. Partisinden derhal ihraç edilmelidir." diye konuştu.

Tüm şehitleri rahmetle andığını ifade eden Dalgın, gazilere de sağlıklı bir yaşam diledi.

DİYARBAKIR - Şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu
DİYARBAKIR - Şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu
DİYARBAKIR - Şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu
DİYARBAKIR - Şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu
DİYARBAKIR - Şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu
DİYARBAKIR - Şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu

Diyarbakır, İYİ Parti, Elazığ, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Şehit ailelerinden İYİ Partili Türkkan hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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