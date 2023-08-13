Diyarbakır ve İstanbul'da "Vuvuzela" çetesine operasyon: 12 kişi gözaltında - Son Dakika
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Diyarbakır ve İstanbul'da "Vuvuzela" çetesine operasyon: 12 kişi gözaltında

Son Güncelleme: 13.08.2023 09:13

Diyarbakır ve İstanbul'da mağdurlara kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtan ve ellerindeki dövizi Türkiye'ye sokmak için gümrük ve kurye parası alarak dolandıran 'Vuvuzela' çetesine yönelik operasyonda 3'ü Afrika uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır ve İstanbul'da mağdurlara kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtıp, ellerindeki yüklü miktardaki dövizi Türkiye'ye sokmak için gümrük ve kurye parası alarak dolandıran "Vuvuzela" çetesine yönelik operasyonda 3'ü Afrika uyruklu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KENDİLERİNİ ABD ASKERİ OLARAK TANITTILAR

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sosyal medya üzerinden kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtarak, Suriye'de görev yaptıklarını ve ellerindeki yüklü bir miktardaki dövizi Türkiye'ye sokmak için aradıkları kişilerden gümrük ve kurye parası alarak dolandıran çete tespit edildi.

3'Ü AFRİKA UYRUKLU 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Dolandırılan kişilerden yatan paraları bankadan çeken şüphelilerin, 2 aylık takibin ardından adresleri belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle İstanbul ve Diyarbakır'daki adreslere eş zamanlı 'Safari Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 'Vuvuzela' çetesi üyesi 3'ü Afrika uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

ÇAĞRI MERKEZİYLE İKNA ETTİLER

Yapılan araştırmada şüphelilerin sosyal medya hesaplarında askeri kıyafetler giydikleri ve bunu videolarla destekleyerek güven verdikleri, kurdukları çağrı merkezi yoluyla da mağdurlara ulaştıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli hat değiştirdikleri belirlenirken, yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve çok sayıda sim kart ile uzun namlulu silah ele geçirildi.

İSTANBUL EMNİYETİ İLE ORTAK OPERASYON

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonun İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatı ile başlayan 'Suçla sinerjik mücadele' projesi kapsamında İstanbul Emniyeti ile yapılan ortak çalışmaların süreceği belirtildi.

Kaynak: DHA
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