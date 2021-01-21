Diyarbakır ve Malatya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı
21.01.2021 16:27
Diyarbakır ve Malatya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.
Diyarbakır ve Malatya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Kayapınar Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 112 milyon 600 bin lira ile Mehmet Oğur tarafından verildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin ihalede ise en yüksek teklifi, 4 milyon 300 bin lira ile Asvi İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi verdi.
Son Dakika Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın çok özel anları! "Yapma" demesine rağmen öpücüklere boğdu Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi Aysel Gürel'in kızı 'Sen Ağlama' şarkısı için İGDAŞ'a açtığı davayı kazandı Putin'in gizli sarayını ifşa eden video 24 saat içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi Başkent'te pitbull dehşeti! Anneannesinin kucağındaki küçük kızı zıplayıp yakaladı Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi