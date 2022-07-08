Diyarbakır bayramda ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

ÖMER YASİN ERGİN/HALİL İBRAHİM SİNCAR - Diyarbakır ve Mardin, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Tarihi iki kent, Ramazan Bayramı'nda yaşanan ziyaretçi yoğunluğunu Kurban Bayramı'nda da sürdürmek istiyor.

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı, Mardin'de tarihi sokak ve caddeler, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekan, bayramda ziyaretçilerini bekliyor.

Tarihi kentler, bu bayramda Türkiye'nin her yerinde konuklarını ağırlamaya hazır.

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Veysi Kaya, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nda ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını, doluluk oranlarının yüzde 100'e yaklaştığını söyledi.

Bu bayramda da beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden Kaya, yerli ve yabancı turistleri güzel bir şekilde ağırlamak için çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Kaya, şöyle konuştu:

"Geçen bayram beklentilerimizin üstünde bir ağırlama gerçekleştirdiğimiz için hazırlıksız yakalanmış olabiliriz. Bu bayram ise esnafından otelcilerine kadar hepimiz ciddi manada hazırlıklarımızı tamamladık. Misafirlerimizi son derece memnun ve mutlu bir şekilde göndermeye hazırız."

"Diyarbakır her bütçeye uygun otellere sahip"

Dernek olarak geçen ay memnuniyet anketi yaptırdıklarını kaydeden Kaya, 4 bin kişi üzerinde yaptıkları anket sonucunda haziran ayında Diyarbakır'a gelen müşterilerin yüzde 93,7'sinin mutlu bir şekilde kentten ayrıldığını tespit ettiklerini aktardı.

Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen yılın ilk 6 ayında kentte 400 bin konaklamalı misafir ağırlamıştık. Bu yıl ise ilk 6 ayda 600 bin konaklamalı misafir ağırlandı. Bu da bizi yıl sonundaki hedefimiz olan 1,5 milyon misafire ciddi manada ulaştırıyor. Diyarbakır artık eski yapısından sıyrıldı çok kaliteli otellere sahip. Kentte 2'si 5 yıldızlı, 16'sı 4 yıldızlı olmak üzere 34 turizm belgeli otel bulunuyor. Otellerimiz 2 bin 904 oda ve yaklaşık 4 bin 904 yatak kapasiteli. Bu da bir gecede yaklaşık 4 bin 904 kişiyi çok rahat bir şekilde ağırlayabileceğimizi göstermekte. Diyarbakır her bütçeye uygun otellere sahip."

Turizm şirketi temsilcisi Doğan Şan da Ramazan Bayramı'nın çok yoğun geçtiğini, turizm anlamında kentin büyük bir ivme kazandığını aktardı.

Düzenledikleri turlara ilgi olduğunu, tarihi ve kültürel turlar yaparak kente turist kazandırdıklarını dile getiren Şan, " Danimarka, İsveç, Finlandiya ve başka ülkelerden birçok tur operatörü getirdik ve inanılmaz derecede Diyarbakır'ı beğendiler." ifadelerini kullandı.

"Bu bayramdan da umutluyuz"

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltıcı Mustafa Avcılar ise salgında sakinlik yaşadıklarını ancak Ramazan Bayramı'nda hiç ummadıkları bir yoğunluk ile karşılaştıklarını anımsattı.

Gelecek olan yerli ve yabancı misafirleri daha güzel ağırlamak amacıyla her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Avcılar, "Geçen bayram hazırlıksız yakalanmıştık ama bu bayram tedbirimizi aldık. Misafirlerimizi bekliyoruz. Bu bayramdan da umutluyuz, inşallah çok iyi iş yapacağız." diye konuştu.

Restoran sahibi Şemsettin Cengiz de Ramazan Bayramı'nda yoğunluk yaşanmasını beklediklerini ancak aşırı bir yoğunluk ile karşılaştıklarını anımsattı.

Yoğunluktan dolayı müşterileri ağırlamakta zorlandıklarını belirten Cengiz, "Geçen bayram yaşanan yoğunluk bizi memnun etti. Bu bayramın da yoğun geçmesini bekliyoruz. Tüm hazırlığımızı yaptık." diye konuştu.

Mardin

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör de kentte aktif olarak yaklaşık 12 bin yatak kapasiteli 55 otelin hizmet verdiğini, yapımı devam eden otellerin de olduğunu söyledi.

Tarihi kente son zamanlarda yurt içi ve dışından ciddi bir talep olduğunu kaydeden Gürgör, Kurban Bayramı tatili için de çok ciddi bir ilgiyle karşılaştıklarını aktardı.

Mardin turizminin 12 aya yayıldığını anlatan Gürgör, şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı'nda ciddi bir talep vardı. Yer bulamayan misafirlerimizi yakın illerde konaklatmak zorunda kaldık. Yıl sonuna kadar 1 milyona ulaşmayı hedefliyoruz. Kurban Bayramı'nda yoğunluk oluşacağını düşünüyoruz. Çünkü yoğun talep var."

Seyahat acentesi yetkilisi Fehmi Sincar da bayram hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, misafirlerini beklediklerini anlattı.

Kentte yöresel ürün satan esnaf Aydın Yertüm ise Ramazan Bayramı'nda yaşadıkları yoğunluğun bu bayramda da sürmesini ümit ettiklerini söyledi.

İstanbul'dan gelen Adem Boha da ilk defa geldikleri Mardin'i çok beğendiklerini kaydederek, tarihi kenti herkesin görmesi gerektiğini belirtti.