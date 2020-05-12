Diyarbakır ve Mardin'de 16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlaması uygulanmayacak - Son Dakika

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada da 4 günlük sokağa çıkma sınırlamasının Mardin'de uygulanmayacağı bildirildi.

Bu 4 günlük süreçte Diyarbakır'da sokağa çıkma sınırlaması uygulanmayacağını vurgulayan Güzeloğlu, vatandaşlara rehavete kapılmadan, tedbirlere uymaya devam edilmesi çağrısında bulundu.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıkladığı üzere 16-19 Mayıs'ta 4 gün süreyle sokağa çıkma sınırlaması getirildiğini belirtti.

Diyarbakır ve Mardin 'de 16- 19 Mayıs 'ta, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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