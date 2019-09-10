Son Dakika Haberleri: Diyarbakır ve mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Diyarbakır ve mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 2, Mardin'de 1 olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır ve mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]


İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 2, Mardin'de 1 olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristin sözde Savur sorumlusu 'Azad' kod adlı terörist olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Görese bölgesinde,  Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıkları'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
'SÖZDE SAVUR SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'
Açıklamada, "Mardin'in Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, sözde Mardin Eyaleti içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren (Savur sorumlusu) 'Azad' kod adlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


ANKARA,


İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Mardin, Savur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:53 Kaynak: DHA
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