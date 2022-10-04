DİYARBAKIR VE MARDİN'DE TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU - Son Dakika
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DİYARBAKIR VE MARDİN'DE TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU

04.10.2022 15:10

DİYARBAKIR ve Mardin'de Suriye üzerinden gelen toz taşınımı kuvvetli rüzgarla birlikte etkili oldu.

DİYARBAKIR ve Mardin'de Suriye üzerinden gelen toz taşınımı kuvvetli rüzgarla birlikte etkili oldu.

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz taşınımı nedeniyle Diyarbakır ve Mardin ile ilçelerinde görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Diyarbakır ve Bismil ilçesi ile Mardin ve Derik ilçesinde evlerin balkonları ile araçların üzeri tozla kaplandı. Uzmanlar, kronik rahatsızlığı olanlara mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü de bölge genelinde havanın açık ve az bulutlu; yer yer parçalı bulutlu ve rüzgarlı geçeceği, güneyli rüzgarlar sebebiyle Mardin ilinin sınır ilçelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olacağının, bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden orta, zaman zaman ise kuvvetli eseceği, yer yer rüzgarın hızının 50 kilometre saati bulmasının beklendiğini belirtti. (DHA)

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Suriye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR VE MARDİN'DE TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU - Son Dakika

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