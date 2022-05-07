Diyarbakır ve Mardin'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması

07.05.2022 13:50
Diyarbakır ve Mardin'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması

Diyarbakır ve Mardin'de polis ve jandarma ekiplerince 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Diyarbakır ve Mardin'de polis ve jandarma ekiplerince 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'nda emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla uygulama yapıldı.

Vali Yardımcısı Ömer Coşkun uygulamaya katılarak sürücü ve vatandaşları bilgilendirdi, broşür dağıttı.

Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulama kapsamında vatandaşları ve sürücüleri bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Trafikte emniyet kemeri kullanımının ne kadar hassas ve önemli olduğu konusunda dikkat çekmeye çalışıyoruz." diyen Coşkun, yapılan istatistiklerin trafik kemerinin hayat kurtardığını açık bir şekilde gösterdiğini belirtti.

Coşkun, "Bayram tatilinde gerçekleşen trafik kazalarında bir önceki yıla göre yüzde 58 azalma söz konusu. Bu gerçekten çok önemli bir oran. Özellikle ölümlü trafik kazalarında oldukça azalma söz konusu." dedi.

İçişleri Bakanlığının, emniyet kemeri, yaya geçidi kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının karşılık bulduğunu ifade eden Coşkun, hedeflerinin daha güvenli bir trafik olduğunu kaydetti.

Mardin

Merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki uygulamaya katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, jandarma ve polis ekipleri ile yayalara broşür dağıttı, bilgilendirme yaptı.

Uygulamanın ardından gazetecilere açıklamaya yapan Demirtaş, Türkiye genelinde Trafik Haftası kapsamında yayaların bilinçlendirilmesi konusunda çalışmaların yapıldığını söyledi.

Mardin'de de hafta boyunca cadde, sokak ve okullarda yayaların bilgilendirileceğini ifade eden Demirtaş, "Özellikle ölümlü kazalarda can kayıplarını daha da düşürmeyi amaçlıyoruz. Yayanın yolun karşısına nasıl geçmesi gerektiğini, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini 5 adımda anlatan bir mottomuz var. Bu kapsamda bütün arkadaşlarımızla vatandaşlarımıza bilgi vereceğiz. Tüm vatandaşlarımıza trafik kurallarına en güzel şekilde riayet etmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü onların can güvenliği bizler için çok önemli." diye konuştu.

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Diyarbakır, Jandarma, Mardin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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