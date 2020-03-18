Diyarbakır ve Mardin'deki kiliselerde koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Mardin'deki kiliselerde koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Diyarbakır ve Mardin'deki kiliselerde koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Diyarbakır ve Mardin'deki kiliselerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu ibadetlere ara verildi.

Diyarbakır ve Mardin'deki kiliselerde koronavirüs önlemleri, System.String[]

Diyarbakır ve Mardin'deki kiliselerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu ibadetlere ara verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir." açıklamasının ardından yurt genelinde bu karar uygulandı.

Camilerin ardından Diyarbakır ve Mardin'deki kiliselerde de yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında toplu ibadetlere ve ziyaretlere ara verildi.

Bireysel olarak ibadetini yapmak isteyenler veya ziyaret etmek isteyenler için kiliselerin açık kalacağı belirtildi.

Diyarbakır Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Vakfı Başkan Vekili Saliba Açiş, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği talimatla cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini anımsatarak, kilisede de tedbir amacıyla benzer bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Vakıf olarak aldıkları kararla kilisede toplu ibadetlere ve ziyaretlere ara verdiklerini aktaran Açiş, kilisenin açık olduğunu, ziyaret etmek isteyenlerin veya ayinlere katılmak isteyenlerin bireysel olarak gelip hem ibadetini yapabileceğini hem de kiliseyi ziyaret edebileceğini belirtti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında böyle bir karar aldıklarını kaydeden Açiş, şöyle dedi:

"Ayinlere katılmak isteyenler önlemini alarak bireysel olarak ayin yapacak ancak gerekirse ayinleri de yapmayabiliriz. Camilerde olduğu gibi kiliselerde de önlemler aynı şekilde olacak. Süryani patriğimiz tüm Süryani Ortodoks kiliselerine bildiri gönderdi. Bu virüse karşı alınan bir önlemdir. Tekrar ibadetler yapılacak, yaptığımız tamamen tedbir amaçlıdır."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince kilisede dezenfeksiyon çalışmasının yapıldığını aktaran Açiş, bu çalışmaların belirli aralıklarla devam ettiğini bildirdi.

Mardin

Mardin'de de tarihi Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, koronavirüs nedeniyle dün Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İliye Kırılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle Deyrulzafaran Manastırı'nda toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu konunun değerlendirildiğini ve toplu ibadetlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını aktaran Akyüz, şöyle dedi:

"Devletimizin yayınlamış olduğu genelgelere riayet ederek pazar günü ayini ikinci bir değerlendirmeye kadar artık toplu olarak yapılmayacak. İbadetler bireysel olarak yapılacak. Bu yönde karar aldık. Herkes üzerine düşeni yaparken bizlerin de üzerine düşen görevler vardır. Biz ruhaniler olarak görevimiz Allah'a yaptığımız dua ve yakarışlarla bu salgını insanlardan uzaklaştırmasıdır. Yüce Allah'tan temennimiz odur. Bu yüzden sürekli dua ediyoruz bütün insanlık için."

Akyüz, 19 Nisan'da kutlanacak olan Paskalya Bayramıyla ilgili bir kararın alınmadığını, ilerleyen günlerde bunun tekrar değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

Koronavirüs, Diyarbakır, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:22 Kaynak: AA

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