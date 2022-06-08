Diyarbakır ve Mardin'deki üreticiler hububat alım fiyatlarını değerlendirdi - Son Dakika
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Diyarbakır ve Mardin'deki üreticiler hububat alım fiyatlarını değerlendirdi

08.06.2022 11:20
Diyarbakır ve Mardin'deki üreticiler hububat alım fiyatlarını değerlendirdi

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Diyarbakır ve Mardin'de üretici birlikleri ve çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin 2022 hasat dönemi buğday ve arpa alım fiyatları ile teşvik rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Diyarbakır ve Mardin'de üretici birlikleri ve çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin 2022 hasat dönemi buğday ve arpa alım fiyatları ile teşvik rakamlarını değerlendirdi.

Sur Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir, AA muhabirine, 9 aydır heyecanla hasat sezonunu beklediklerini söyledi.

Birkaç gün içinde buğday ve arpada hasadın başlayacağını ifade eden Demir, "Fiyatlar açıklandı, fiyatlar güzel. Beklentimiz 6-7 bin lira arası bir fiyattı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bu yönde bir açıklama yaptı." dedi.

Sur Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi ve çiftçi Mehmet Güzelsoy da aile şirketi olarak yaklaşık 4 bin dekarda tarımsal faaliyet yürüttüklerini belirterek, söz konusu alanın yüzde 80'inde arpa ve buğday, geri kalanında ise mercimek ürettiklerini anlattı.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle zor bir süreç geçirdiklerini dile getiren Güzelsoy, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de girdi maliyetlerinde meydana gelen artış her kesim gibi çiftçileri de zor durumda bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvendik, tek bir karış toprağı boş bırakmadık. Allah'a şükür geçen yıla göre hem ürün hem fiyat yönünden iyiyiz. Geçen yıl kuraklık nedeniyle neredeyse ürün alamadık. Bu yıl da hafif kuraklık yaşadık ama geçen yılki gibi korkutucu boyutta değil. Verilen fiyat beklentimizi fazlasıyla karşıladı. Girdi maliyetlerimiz yükseldi ama şu an aldığımız fiyat yüksek maliyetleri karşılamış oldu. Önümüzdeki sene tarlalarımızı rahatlıkla ekebiliriz. Girdi maliyetlerinin sabit kalmasını istiyoruz."

Sur ilçesine bağlı kırsal Bağpınar Mahallesinde çiftçilik yapan Oğuz Güzelsoy da yaklaşık 2 bin dekarda tarımsal faaliyet yürüttüğünü, 10 gün içinde buğday ve arpa hasadına başlayacağını aktardı.

Buğday ve arpa alım fiyatlarından memnun olduklarını vurgulayan Güzelsoy, "Şu anda çiftçi olarak mutluyuz. Girdi maliyetlerinin artmamasını umut ediyoruz." dedi.

Mardin

Yaklaşık 3 milyon dekar ekili arazinin bulunduğu ve ülkede buğdayın yüzde 10'unun üretildiği Mardin'de bu sezon yaklaşık 1,5 milyon ton rekolte bekleniyor.

Artuklu Buğday Üreticileri Birliği Başkanı ve çiftçi Hasan Bulut, kuru tarım alanlarında kuraklık yaşandığını ancak sulu arazilerde iyi verim beklediklerini söyledi.

Bereketli Mardin topraklarında yetişen buğdayın çok kaliteli ve lezzetli olduğuna dikkati çeken Bulut, "Ürettiğimiz buğday buradaki fabrikalara gidiyor ve ürüne dönüştürülüyor. Un, bulgur ve makarna gibi ürünler başta Irak olmak üzere birçok yere gönderiliyor. Buğday ile arpa alım fiyatları ve teşvik rakamlarını olumlu bulduk." diye konuştu.

Kırsal Aşağı Aydınlı Mahallesi'nden Selman Atay da dededen kalma topraklarda tarımsal üretim yaptıklarına işaret ederek, "Açıklanan fiyat iyi. Verim de güzel olursa çiftçiyi kurtaracaktır. Açıklanan rakamlar için Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Beklediğimiz bir fiyattı." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır ve Mardin'deki üreticiler hububat alım fiyatlarını değerlendirdi
Diyarbakır ve Mardin'deki üreticiler hububat alım fiyatlarını değerlendirdi
Diyarbakır ve Mardin'deki üreticiler hububat alım fiyatlarını değerlendirdi
Diyarbakır ve Mardin'deki üreticiler hububat alım fiyatlarını değerlendirdi
Diyarbakır ve Mardin'deki üreticiler hububat alım fiyatlarını değerlendirdi

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Mardin, Güncel, Son Dakika

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