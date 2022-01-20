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DİYARBAKIR - Tarihi mekanlar kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika

DİYARBAKIR - Tarihi mekanlar kar yağışıyla beyaza büründü

20.01.2022 13:59

Diyarbakır ve Mardin'deki tarihi mekanlar, karla kaplandı.

Diyarbakır ve Mardin'deki tarihi mekanlar, karla kaplandı.

Etkisini 2 gün boyunca sürdüren ve son 49 yılın en yüksek kar yağışını alan kadim kent Diyarbakır'da tarihi mekanlar beyaza büründü.

Mevsimin ilk karının düşmesiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları, İçkale Müze Kompleksi ve Ongözlü Köprü gibi tarihi ve kültürel mekanlar, güzelliklerine güzellik kattı.

Mardin'de de etkili olan kar yağışının ardından özellikle tarihi yapılarda benzer manzaralar oluştu.

Mardin Kalesi, medrese, manastır, cami ve kiliseler beyaz örtüyle kaplandı.

DİYARBAKIR - Tarihi mekanlar kar yağışıyla beyaza büründü
DİYARBAKIR - Tarihi mekanlar kar yağışıyla beyaza büründü
DİYARBAKIR - Tarihi mekanlar kar yağışıyla beyaza büründü
DİYARBAKIR - Tarihi mekanlar kar yağışıyla beyaza büründü
DİYARBAKIR - Tarihi mekanlar kar yağışıyla beyaza büründü
DİYARBAKIR - Tarihi mekanlar kar yağışıyla beyaza büründü
DİYARBAKIR - Tarihi mekanlar kar yağışıyla beyaza büründü
DİYARBAKIR - Tarihi mekanlar kar yağışıyla beyaza büründü

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Diyarbakır, Mardin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Tarihi mekanlar kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Tarihi mekanlar kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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