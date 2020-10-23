Diyarbakır ve Siirt'te PTT'den 180'inci müşteriye hediye - Son Dakika

Diyarbakır ve Siirt'te PTT'den 180'inci müşteriye hediye

23.10.2020 14:07
Diyarbakır ve Siirt'te PTT'den 180'inci müşteriye hediye, System.String[]

Diyarbakır ve Siirt'te PTT'nin 180. kuruluş yılı dolayısıyla 180'inci müşteriye hediyeler verildi.

Diyarbakır ve Siirt'te PTT'nin 180. kuruluş yılı dolayısıyla 180'inci müşteriye hediyeler verildi.

PTT Diyarbakır Başmüdürlüğünce, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'ın merkez Kayapınar şubesinde gişe işlemi yaptıran 180'inci müşteriye hediyeler verildi.

PTT Başmüdürü Mevlüt Demirkıran, yaptığı açıklamada, iki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kurduklarını söyledi. Yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımları, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürün ve hizmet çeşitliliğini her geçen gün artırmayı sürdürdüklerini anlatan Demirkıran, Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alarak posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkeye hizmet etmeyi sürdürdüklerini aktardı.

Demirkıran, posta sektörünün yanı sıra bilgiyi anında paylaşabilen ve küreselleşen bir dünya pazarında söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlere odaklanan bir kurum olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Tüketicinin daima yanında olan, gücünü tüketiciden alan bir yaklaşımla, 43 bini aşkın çalışan ve 5 bini aşkın hizmet noktası sayesinde "gidilmeyen yere gitmek" ve "olunmayan yerde olmak" ilkesini Türkiye'nin her köşesinde hayata geçirdiklerini ifade eden Demirkıran, "Hizmetlerimizi teknolojik altyapımızla güçlendirirken aynı zamanda yurt içi pazarda rekabetin getirdiği avantajımızı sürdürüyor diğer yandan da uluslararası faaliyetlerle kurumumuzu bir adım öteye taşıyoruz." dedi.

"Bir dünya markası olma yönünde çalışmalarımızı hızlandırarak, sektörel anlamda yeniliklerin öncüsü olan inovasyon, AR-GE ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak 180 yıl önce atılan tohumların meyvelerini alıyoruz." diyen Demirkıran, teknolojik yatırımlarıyla Türkiye'nin yarınına değer katacak önemli bir aktör olarak ülkenin dünya ile entegrasyonunu sağlamaya devam ettiklerini aktardı.

Demirkıran, ülke ve dünyada posta teşkilatlarının öneminin anlaşıldığı pandemi döneminde, tıpkı dün olduğu gibi bugün de milletin en büyük destekçisi PTT ailesi olarak ülke için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştıklarını belirtti.

Bu süreçte büyük bir vefa örneği sergileyen PTT emekçilerinin, maske dağıtımından sosyal yardımlara, maaş ödemelerinden lojistik hizmetlere kadar birçok konuda vatandaşın yanında olduğunu bildiren Demirkıran, uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimini dünya posta sektörüne yön veren bir anlayışla birleştirerek görevlerini başarıyla yürüttüklerini ifade etti.

Siirt

Siirt'te de merkez PTT şubesinde 180'inci müşteri Yunus Emre Özdemir'e hediyeler takdim edildi.

Siirt PTT Başmüdür Vekili Gültekin Küçükaslan, Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alan PTT'nin kuruluş yıldönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

PTT hizmetlerinin teknolojik alt yapısının güçlendirilerek yurt içi ve dışı pazarında rekabetin getirdiği avantajı sürdürdüklerini dile getiren Küçükaslan, Siirt'te de kuruluş yıl dönümü kapsamında 180. müşteriye çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi.

Özdemir de PTT'nin hizmetinden dolayı teşekkür ederek, "İşlemimi yapmak için PTT'ye geldim. Bana çeşitli hediyeler verildi. Çok mutluyum. Emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.

Diyarbakır, Türkiye, Siirt, PTT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Siirt'te PTT'den 180'inci müşteriye hediye - Son Dakika

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