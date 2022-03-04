Diyarbakır ve Şırnak'ta okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika
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Diyarbakır ve Şırnak'ta okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

04.03.2022 14:56
Diyarbakır ve Şırnak'ta okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

Diyarbakır ve Şırnak'ta okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildiDiyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde Adnan Menderes Anadolu Lisesinde AFAD arama kurtarma, Büyükşehir Belediyesi itfaiye, UMKE, Polis Arama Kurtarma (PAK) ve 112 ekiplerinin gerçekleştirdiği...

Diyarbakır ve Şırnak'ta okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde Adnan Menderes Anadolu Lisesinde AFAD arama kurtarma, Büyükşehir Belediyesi itfaiye, UMKE, Polis Arama Kurtarma (PAK) ve 112 ekiplerinin gerçekleştirdiği tatbikatla, öğrenciler, deprem ve yangın anında neler yapması gerektiğini görme imkanı buldu, bir deprem ve yangın anında yapılması gerekenler, tahliye tatbikatı ile canlandırıldı.

Türk Kızılay da öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Vali Münir Karaloğlu, tatbikat sonrası yaptığı konuşmada, Deprem Haftası'nda toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması noktasında farklı etkinliklerin, eğitimlerin yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin 81 ilinde bugün afet ve depremle ilgili tatbikatlar düzenlendiğini dile getiren Karaloğlu, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlattı.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Depremler, doğal olaylar yaşanacak. Deprem yaşandığında ne yapmamız gerektiğini bilirsek hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumuş oluruz. Artık emniyetimizin de bir arama kurtarma ekibi var. Tatbikatta görev alan bütün birimlerimizi kutluyorum. Rabb'im afet, deprem vermesin. Bir doğal olay olduğunda bugün öğrendiğimiz tatbikat ile tatbik ettiklerimizi uygularsak herhangi bir zarar görmeden afeti atlatmış oluruz."

Etkinliğe, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile kurum müdürleri de katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde 711 okulda 95 bin öğrenci ve 8 bin 49 öğretmenin katılımıyla aynı anda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Merkez Fatih Sosyal Bilimleri Lisesindeki tatbikatta öğrencilere deprem sırasında yapmaları gerekenler anlatıldı, alınması gereken önlemler konusunda bilgi verildi.

İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da öğrenciler okulu tahliye ederek, bahçedeki güvenli alana geçti.

Tatbikatın ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, depremde kullanılan malzemeleri öğrencilere anlattı.

???????Vali Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, "Afet ortaya çıktığında nasıl davranacağımızı böyle uygulamalarla, tatbikatlarla öğrencilerimize göstermemiz gerekiyor." dedi. Pehlivan, herkesi afetlere karşı duyarlı ve hazırlıklı olmaya davet etti.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, İl Sağlık Müdür Vekili Naci Uğur ve AFAD İl Müdürü Şükrü Seven katıldı.

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Şırnak, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır ve Şırnak'ta okullarda 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır ve Şırnak'ta okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Son Dakika
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