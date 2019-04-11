Diyarbakır ve Şırnak'taki Kazalar Kameralara Yansıdı

Diyarbakır ve Şırnak'ta meydana gelen trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.

Diyarbakır ve Şırnak'ta meydana gelen trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, şehir polis kameralarına yansıyan trafik kazalarını paylaştı. Diyarbakır'da yaşanan kazada bir aracın tali yoldan Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis alt geçidine girdiği, ardından da arkadan gelen halk otobüsünün araca çarptığı görüldü.



İkinci kaza ise Şırnak'ta yaşandı. Aşırı hız nedeniyle virajı alamayan otomobil, yoldan çıkıp taklalar atarak durabildi. Kaza sonrası arkadan gelen araçların durarak, kazazedeye yardım ettiği görüldü. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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