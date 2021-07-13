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Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Yaşar'dan borç yapılandırması açıklaması - Son Dakika

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Yaşar'dan borç yapılandırması açıklaması

13.07.2021 10:55
Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Yaşar'dan borç yapılandırması açıklaması, System.String[]

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, söz konusu imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaşların, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapması gerektiğini söyledi. Peşin ve ilk taksit ödemelerinin ise 30 Eylül 2021 tarihine kadar yapılması gerektiğini dile getiren Yaşar, "Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının web adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunun dan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemlerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz. Ayrıca, Covid-19 pandemisi nedeniyle başvurularınızın internet adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu tekrar hatırlatmak isteriz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Yaşar'dan borç yapılandırması açıklaması

Diyarbakır, Haziran, Gazete, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Yaşar'dan borç yapılandırması açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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