Diyarbakır Vergi Dairesinden korona virüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır Vergi Dairesinden korona virüs önlemleri - Son Dakika

Diyarbakır Vergi Dairesinden korona virüs önlemleri

6 saat önce

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı, korona virüs salgını nedeni ile çeşitli kararları hayata geçirdi.

Diyarbakır Vergi Dairesinden korona virüs önlemleri, System.String[]

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı, korona virüs salgını nedeni ile çeşitli kararları hayata geçirdi. Buna göre, vergi dairelerinde görevli personel ve işlem için gelenler haricindeki kişilerin kuruma alınmasına izin verilmezken, ödemelerin de İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılması kararlaştırıldı.


Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta yakından takip edilen yeni korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler ve analizler çerçevesinde zorunlu durum olmadıkça vatandaşların kalabalık ortamlarda bulunmamasının önem arz ettiğini söyledi. Baysal, "Bu çerçevede vatandaşlarımızı ve çalışanlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Başkanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda ikinci bir düzenlemeye kadar aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun bulunmuştur. 10 Nisan'a kadar vergi dairesine verilmesi gereken tüm dilekçelerin İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda verilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; işe başlama, işi bırakma, şube açılış-kapanış, borcu yoktur yazısı, mükellefiyet durum yazısı, tecil başvurusu, uzlaşma talebi gibi tüm dilekçelerin elektronik ortamda İnteraktif Vergi Dairesinin web veya mobil uygulaması üzerinden ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazanç ve iratlar için Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyannameler verilecektir. Bilindiği üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, belirtilen gelir unsurlarına ilişkin olarak vergi dairesi tarafından 10 Nisan'a kadar elden beyanname kabulü yapılmayacaktır. Kredi kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ve anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödenebilen vergi, harç ve idari para cezası ile değerli kağıt bedelleri çok zorunlu ve acil durumlar dışında 10 Nisan'a kadar vergi dairesi vezneleri yerine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacaktır. Kurumlar vergisi mükelleflerimiz vergi ödemelerini vergi dairelerinin vezneleri yerine alternatif ödeme kanalları üzerinden yapılabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere potansiyel vergi kimlik numarası verilme işlemleri İnteraktif Vergi Dairesinin web uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Vergi dairelerinde görevli personel ve işlem için gelenler haricindeki kişilerin daireye girmelerine izin verilmeyecektir" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:57 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Liverpool, statta günübirlik çalışanların maaşlarını ödemeye devam edecek Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler İrina Moroziuk'un "Evde kal" paylaşımı olay oldu
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi         
18:03
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı         
17:49
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti         
13:26
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık Sömürgeciliği arttırıp iklimi değiştirdi! İşte tarihin seyrini değiştiren beş salgın hastalık         
08:39
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 22:16:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır Vergi Dairesinden korona virüs önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]