Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Yaralı Kızıl Şahine Tedavi

Diyarbakır Yaralı Kızıl Şahine Tedavi

56 dakika önce

Yaralı kızıl şahine tedavi (ÖZEL)Diyarbakır'da köylüler tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Veteriner Ömer Yaşar tarafından tedavi altına alındı.

Yaralı kızıl şahine tedavi (ÖZEL)

Diyarbakır'da köylüler tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Veteriner Ömer Yaşar tarafından tedavi altına alındı. Klinik sahibi olan Yaşar, daha önce de yaralı yaban kuşları tedavi edip, doğaya saldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Ovabağ Mahallesi'nde vatandaşlar yaralı halde kızıl şahin buldu. Şahin, Veteriner Ömer Yaşar'a teslim edildi. Yaralı şahini kliniğinde tedavi altına alan Yaşar, Hafta sonu olması nedeniyle kızıl şahini, Doğa Korumaya İl Müdürlüğü'ne vermek yerine kendim tedavi etmeye karar verdim. Çok bitkin ve açtı. Hemen beslemeye başladık. İlk etapta yeme eğilimi göstermedi. Şahinin sol kanadı ve sağ pençesinde yaralar var. Kanadındaki yara kurtlanmıştı. Daha fazla bekleme şansımız yoktu. Yaralarını pansuman ettik, serum taktık, güçlendi. Şu an et yiyebiliyor. Tedavi iyiye giderse hafta sonuna kadar doğal hayatına dönebilecek hale gelecek. Tedavisi tamamlandığında Hevsel Bahçesi'ndeki kuş cennetinde doğaya salacağım dedi.

Göç mevsimi olması nedeniyle yaralı yaban hayvanlarına sıklıkla rastlanabileceğini belirten Yaşar, Göç mevsimi nedeniyle bu tür vakalar bölgemizde yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bilinçsizce avlanma yapılmaması lazım. Doğa eko sistemine faydalı olan bir hayvan. Bu dönemde tarlalarda farelerin, yılanların çoğalmasını engelleyecek olan hayvanlar bunlar. Bu eko sistemin bir parçası. Doğaya saygı duymamız lazım. Eko sistemi korumamız lazım diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:07 Kaynak: DHA
Çınar, Diyarbakır, Güncel
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