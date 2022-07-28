Yenişehir Belediyesi karate takımı 3 altın 4 gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi karate takımı 3 altın 4 gümüş madalya kazandı

28.07.2022 12:27
Yenişehir Belediyesi karate takımı 3 altın 4 gümüş madalya kazandı

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Yaz Spor Okulu karate takımı, bölgeler ve kulüpler arası turnuvada 3 altın 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Yaz Spor Okulu karate takımı, bölgeler ve kulüpler arası turnuvada 3 altın 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede sağlıklı bireylerin yetişmesi amacıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğüyle 15 branşta ortak yürütülen Yaz Spor Okulu'nun karate takımı, bölgeler ve kulüpler arası yapılan 15 Temmuz Şehitler Turnuvasına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, turnuvada Elif Ela Akburak, Özgür Murat Tunç ve Esila Nur Şare'nin altın, Hamit Veysel Ekici, Muhammet Mustafa Şare, Hamza Yiğit Çelebi ve Şirin Kazat'ın gümüş, Salih Doğandemir ve Fatıma Nesibe Çelebi'nin bronz madalya kazandığını belirtti.

Çocuk ve gençlerin başarılarının destekleneceğini dile getiren Beşikci, şunları kaydetti:

"Kurslarda eğitim sonucunda alanlarında yetişen sporcular bir üst kemere terfi ettiler. Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada şampiyon olan gençlerimiz hem ailelerini hem de bizleri gururlandırdı. Kendilerini kutluyor başarılarının devamını diliyorum. Kurslarımızda yetişen sporcularımızı Türkiye şampiyonalarına katılımlarını sağlayacağız."

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Kaynak: AA

Diyarbakır Yenişehir, gençlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi karate takımı 3 altın 4 gümüş madalya kazandı - Son Dakika

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