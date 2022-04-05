Diyarbakır Yenişehir Belediyesinden, ailelere ramazan desteği - Son Dakika
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Diyarbakır Yenişehir Belediyesinden, ailelere ramazan desteği

05.04.2022 13:05
Diyarbakır Yenişehir Belediyesinden, ailelere ramazan desteği

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir Belediyesi, ramazan boyunca her gün bin kişinin evine iftarlık ulaştırıyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir Belediyesi, ramazan boyunca her gün bin kişinin evine iftarlık ulaştırıyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, belediyenin aşçılık kursunda kursiyerler tarafından hazırlanan 4 çeşit yemeğin ramazan boyunca dağıtılacağını söyledi.

İftar paketlerinin 65 yaş ve üzeri, evde yalnız yaşayan ve yardıma muhtaç bin kişiyi kapsadığını belirten Beşikci, şunları kaydetti:

"Sıcak yemek el değmeden paketlenerek gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra belediye ekipleri tarafından iftara hazır olacak şekilde evlerine teslim ediliyor. Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiğimiz projelerle gönül belediyeciliğine örnek olabilecek çalışmalar yapılıyor."

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Diyarbakır, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Yenişehir Belediyesinden, ailelere ramazan desteği - Son Dakika


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