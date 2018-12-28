Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Yola İnen Ayıları Görüntüledi

Diyarbakır Yola İnen Ayıları Görüntüledi

1 saat önce

Diyarbakır-Bingöl karayoluna inen ayılar bir sürücü tarafından görüntülendi.

Diyarbakır- Bingöl karayoluna inen ayılar bir sürücü tarafından görüntülendi. Diyarbakır'ın Lice ilçesi ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında aracıyla yolculuk yapan bir kişi, yola inen ayıları görüntüledi. Ayıların yol kenarında yürüdükleri gözlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:15 Kaynak: DHA

Genç, Lice, Bingöl, Diyarbakır, Güncel
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