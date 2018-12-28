Diyarbakır Yola İnen Ayıları Görüntüledi
1 saat önce
Diyarbakır-Bingöl karayoluna inen ayılar bir sürücü tarafından görüntülendi.
Diyarbakır- Bingöl
karayoluna inen ayılar bir sürücü tarafından görüntülendi. Diyarbakır'ın Lice
ilçesi ile Bingöl'ün Genç
ilçesi arasında aracıyla yolculuk yapan bir kişi, yola inen ayıları görüntüledi. Ayıların yol kenarında yürüdükleri gözlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:15 Kaynak: DHA
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