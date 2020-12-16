DİYARBAKIR - Yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı - Güvenlik kamerası - Son Dakika

DİYARBAKIR - Yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı - Güvenlik kamerası

16.12.2020 10:11

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Malkoç yönetimindeki 21 M 0221 plakalı yolcu minibüsü, Yenihal Köprülü Kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yoldan ana yola devrildi.

Kazada, sürücü Malkoç ile 6 yolcu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR - Yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı - Güvenlik kamerası
DİYARBAKIR - Yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı - Güvenlik kamerası
DİYARBAKIR - Yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı - Güvenlik kamerası
DİYARBAKIR - Yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı - Güvenlik kamerası

Yolcu Minibüsü, Diyarbakır, Köprülü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı - Güvenlik kamerası - Son Dakika


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