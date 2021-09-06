Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan tırda 20 milyon lira değerinde 275 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır yolu üzerinde bir tırı durdurdu. Tırda narkotik köpeği Kyra ile yapılan aramada dorse kısmına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 529 paket halinde 275 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Doğu illerinden batı illerine götürülmek istenen eroin maddesine el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"TAHKİKATA BAŞLANDI"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Satışıyla mücadele kapsamında 06/09/2021 günü Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; Durdurulan bir Tırda yapılan aramada dorse kısmında gizlenmiş vaziyette; 529 paket halinde 274 kilo 500 gram Eroin Maddesi ele geçirildi. Şüpheli2 şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan mevcutlu olarak adli tahkikata başlandı" sözlerine yer verildi.

TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NDAN PAYLAŞIM

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Polis Teşkilatı, "Zehir tacirlerine geçit yok" dedi.