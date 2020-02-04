Diyarbakır yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Diyarbakır yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü

6 saat önce

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldüDİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Mahmut Cankurt (65), yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü

DİYARBAKIR'ın merkez Yenişehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Mahmut Cankurt (65), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Elazığ yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. H.G.'nin kullandığı 01 ADR 911 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Cankurt'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Cankurt'u görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Cankurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Mahmut Cankurt'un cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü H.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü

Yenişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:19 Kaynak: DHA
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