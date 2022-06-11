Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği vLog! - Son Dakika
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Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği vLog!

11.06.2022 11:40
Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği vLog!

Diyarbakır'da bulunan Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği 'ne ShiftDelete.Net ailesi olarak katıldık. İşte muhteşem görüntüler!

Tarih ve bilimin yıldızlarla buluştuğu Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği başladı. 9-12 Haziran'da Diyarbakır'da bulunan Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilen organizasyona ShiftDelete.Net ailesi olarak katıldık!

Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği vLog!

Organizasyonun açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yaptı. Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) destek ve katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte; Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile binin üzerinde genç aileleriyle birlikte yer alıyor.

Zerzevan'da bu yıl ikinci kez düzenlenen etkinlikte atölye çalışmalarından teleskop gözlemlerine, astro sohbetlerden konserlere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak etkinliğe katılanlar, kale çevresine kurulacak çadırlarda konaklıyor.

Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği vLog!

SDN editörü Furkan Karaca'nın gözlem etkinliğinde tecrübelerini paylaştığı programda, profesyonel ve amatör astronomlar gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşuyor. Katılımcılar ayrıca, Mithras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi alabiliyor. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar, gök bilim ile ilgili faaliyetler de yapılıyor.

3 bin yıllık tarihi olan Zerzevan Kalesi, Türkiye'de en iyi gökyüzü gözlemi yapılan 10 yer arasında gösteriliyor. UNESCO tarafından 2020 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan kale ve kale içinde bulunan Mithras Tapınağı, sadece arkeoloji değil, bilim ve gökyüzü ve doğa meraklılarının da ilgisini çekiyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği vLog! - Son Dakika

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