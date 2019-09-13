Diyarbakır zırhlı aracın çarptığı efe, yaşama tutunamadı
1 saat önce
Zırhlı aracın çarptığı Efe, yaşama tutunamadıDiyarbakır'da zırhlı polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan Efe Tektekin (6), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:36 Kaynak: DHA
Zırhlı aracın çarptığı Efe, yaşama tutunamadı
Diyarbakır'da zırhlı polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan Efe Tektekin (6), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 11 Eylül günü merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. 5 Nisan Mahallesi'ndeki Emek Caddesi'nden geçmek isteyen Efe Tektekin'e zırhlı polis aracı çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tektekin, bu sabah hayatını kaybetti. Efe'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
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