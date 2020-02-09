Diyarbakır zürih-maskat seferini yapan yolcu uçağı, diyarbakır'a acil iniş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır zürih-maskat seferini yapan yolcu uçağı, diyarbakır'a acil iniş yaptı - Son Dakika

Diyarbakır zürih-maskat seferini yapan yolcu uçağı, diyarbakır'a acil iniş yaptı

17 dakika önce

DİYARBAKIR Zürih-Maskat seferini yapan yolcu uçağı, Diyarbakır'a acil iniş yaptı.

DİYARBAKIR Zürih- Maskat seferini yapan yolcu uçağı, Diyarbakır'a acil iniş yaptı

Diyarbakır zürih-maskat seferini yapan yolcu uçağı, diyarbakır'a acil iniş yaptı

Diyarbakır, Maskat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:18 Kaynak: DHA
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