Son Dakika Haberleri: Diyarbakırda 2 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiği Operasyonun Görüntüleri

Diyarbakırda 2 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiği Operasyonun Görüntüleri

1 saat önce

Diyarbakırda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri(Tür: Yurt)

Diyarbakırda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:56 Kaynak: DHA

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