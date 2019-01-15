Diyarbakırda 2 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiği Operasyonun Görüntüleri
1 saat önce
Diyarbakırda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri(Tür: Yurt)
Diyarbakırda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:56 Kaynak: DHA
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