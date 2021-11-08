Diyarbakırkapı-eski Mardin yolu trafiğe açıldı - Son Dakika

Tarihi Mardin'in girişinde bulunan ve alanda devam eden otopark çalışmasından dolayı bir süre önce çökme meydana gelen "Diyarbakırkapı- eski Mardin yolu" yapılan çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı doğrultusunda belediye ekiplerince söz konusu yolun güvenli ulaşım imkanına kavuşturulması için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Diyarbakırkapı-eski Mardin yolu çalışmalar neticesinde yeniden trafiğe açıldı.

Vali Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Gerçekleştirdiğimiz yol ve otopark çalışmaları nedeniyle çökme meydana geldiği için bir süre trafiğe kapatmak zorunda kaldığımız 'Diyarbakırkapı- eski Mardin yolunu trafiğe açtık. Yolumuz yeniden halkımızın hizmetinde. Hayırlı olsun."