Diyarbakırlı 4 çocuk biriktirdikleri harçlıkları yangın ve sellerden etkilenenlere bağışladı - Son Dakika

Diyarbakır'da 4 çocuk, kumbaralarında biriktirdiği harçlıklarını yangın ve sel bölgelerindeki vatandaşlara destek için bağışladı.

Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen yangın ve sel afetlerinin ardından biri kız 4 çocuk, aylardır biriktirdikleri harçlıklarını Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca başlatılan "Sel ve Yangın Afetleri Yardım Kampanyası"na bağışlamak istedi.

Bunun üzerine ebeveynleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile iletişime geçerek çocuklarının talebini iletti. AFAD ekipleri, evlerinden alıp İl Müdürlüğüne getirdikleri çocuklara çanta ve yapboz hediye etti.

Ekipler aracılığıyla bankaya götürülen çocukların kumbaralarından çıkardıkları harçlıkları, ilgili hesaba yatırıldı.

Çocuklardan 12 yaşındaki İbrahim Günay, AA muhabirine, bisiklet almak için para biriktirdiğini söyleyerek, "Paramı bizden daha çok ihtiyacı olanlara gönderiyorum. Ben sonradan da para biriktirip bisiklet alabilirim. Birbirimize yardımcı olmak çok güzel bir duygu. Bu duygu anlatılamaz. Afetzedelere yapacağım bağış, bana alacağım bisikletten daha çok mutluluk veriyor." diye konuştu.

Afet bölgelerindeki vatandaşlara selam gönderdiğini dile getiren Günay, "Hep onların yanındayız, dualarımız da onlarla birlikte." ifadesini kullandı.

9 yaşındaki Ganime Azra Kaya da tablet almak için para biriktirdiğini anlattı.

Televizyondaki haberlerde sel nedeniyle evlerin yıkıldığını gördüğünü belirten Kaya, "İnsanlık görevimi yerine getirmek için onlara yardım etmek istiyorum. Bu beni daha iyi hissettirecek." dedi.

8 yaşındaki Hozan Ali Kaya ise istediği bisikleti 5 gün önce ailesinin kendisine aldığını dile getirerek, "Bana bisiklet alındığı için birikimimi selde evleri yıkılan insanlara vermeyi düşündüm." diye konuştu.

Büyüyünce AFAD'da görev almak istediğini anlatan Kaya, "Yardım etmeyi, insanların hayatını kurtarmayı seviyorum. Bu nedenle AFAD'da çalışmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Muhammed Sacit Kaya, dizüstü bilgisayar almak için 3 aydır biriktirdiği parayı afetzedelere gönderdiğini kaydetti.

İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili İlami Çakmak da davranışlarından dolayı çocukları kutlayarak, "Gerçekten de çocukların yürekleri çok büyük. Böyle çocuklar yetiştirdikleri için bütün ailelere çok teşekkür ediyorum." dedi.