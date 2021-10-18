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Diyarbakırlı ailelerden ziyarette bulunan Ekrem İmamoğlu'na sitem: Buraya kadar geldi, acımızı paylaşmadı - Son Dakika

Diyarbakırlı ailelerden ziyarette bulunan Ekrem İmamoğlu'na sitem: Buraya kadar geldi, acımızı paylaşmadı

18.10.2021 08:53

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını dile getiren 236 ailenin evlat nöbeti, 776'ncı gününe girdi. Aileler, Diyarbakır'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendilerini ziyaret etmediğini, acılarını paylaşmadığını söyleyip, tepkilerini dile getirdi. Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, "Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Ekrem İmamoğlu'nu buradan kınıyoruz. Şehrimize gelip acımızı paylaşmadı. " dedi.

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 yılında çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemine başladı. 776 gündür süren evlat nöbetinde çocuklarına kavuşmak isteyen 236 aile, bir dizi ziyaret için Diyarbakır'a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"GÖZYAŞI ÜZERİNE FİDAN DİKİLİR Mİ?"

6 yıl önce 15 yaşındaki oğlu Özkan'ın kaçırıldığını söyleyen Süleyman Aydın, İmamoğlu'nun kendilerini ziyaret etmediklerini belirtip aileler adına açıklama yaptı. İmamoğlu'nu kınadıklarını belirten Aydın, şunları söyledi:

"Yağmur, çamur demeden evlat nöbetindeyiz. Maalesef, HDP bizi görmezlikten geliyor. Türkiye'nin dört bir yanından anneler, burada evlatlarını istiyor. İnanın, bunların vicdanı yoktur. Hacire annenin yaktığı kıvılcımla bu evlat nöbeti, Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Dün İmamoğlu'nun buraya geldiğini öğrendik. Evlat nöbeti tutan aileler olarak çok sevindik.

Evlat nöbetindeki ailelerden Ekrem İmamoğlu'na sitem: Buraya kadar geldi, acımızı paylaşmadı

"ACIMIZI PAYLAŞMADI"

Maalesef sonra da üzüldük. Bizim ziyaretimize gelmedi. Acımızı da paylaşmadı. Anne ve babalar, burada feryat ederken HDP'lilerle fidan dikti. Sizin bu fidanlarınız asla yeşermeyecek. Anne ve babaların gözyaşlarının üzerine fidan dikilir mi? Burada mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. HDP ve CHP'de biraz vicdan varsa bize destek versinler. Bizim çocuklarımızı artık bu PKK'dan istesinler. Anne ve babalar olarak hepimiz umutluyuz. Devletimize güveniyoruz. HDP ve CHP'yi de vicdana davet ediyorum. Maalesef genel başkanları da gelmedi, Ekrem İmamoğlu da gelmedi. Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Ekrem İmamoğlu'nu buradan kınıyoruz" dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerden Ekrem İmamoğlu'na sitem: Buraya kadar geldi, acımızı paylaşmadı

"BİZİ GÖRMEMEZLİKTEN GELDİ"

İki yıl önce kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemine devam eden Celil Bektaş da "Dün İmamoğlu'nu burada beklerken, bizi görmemezlikten geldi. Onunla Mithat Sancar beraber. Dün bu anne babaları görmezlikten geldiler. Ben burada herkesi vicdana davet ediyorum. Onları kınıyorum" diye konuştu.

İMAMOĞLU: SANAT GEZİSİ İÇİN GELDİM

Diyarbakır'da esnaf ziyaretinin ardından iş insanlarıyla bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanat gezisi için Diyarbakır'a geldiğini ve bu gezinin siyasi bir amaç taşımadığını söyledi. Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" isimli sergisinin açılışına katılan İmamoğlu, burada kameralara poz verdi.

Diyarbakırlı ailelerden ziyarette bulunan Ekrem İmamoğlu'na sitem: Buraya kadar geldi, acımızı paylaşmadı
Diyarbakırlı ailelerden ziyarette bulunan Ekrem İmamoğlu'na sitem: Buraya kadar geldi, acımızı paylaşmadı

Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, Aydın, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı ailelerden ziyarette bulunan Ekrem İmamoğlu'na sitem: Buraya kadar geldi, acımızı paylaşmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakırlı ailelerden ziyarette bulunan Ekrem İmamoğlu'na sitem: Buraya kadar geldi, acımızı paylaşmadı - Son Dakika
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