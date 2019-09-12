Diyarbakırlı annelere Balıkesir'den destek

Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanlığı, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda bir araya gelen partililer, "Anaların ayakları altında kalacaksın", "Balıkesir'den Diyarbakırlı analara bin selam", "HDP kapatılsın", yazılı dövizler açtı.

Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanı Emre Albayrak, gazetecilere yaptığı konuşmada, HDP'nin dağa kaçırdığı evlatlarına kavuşmak isteyen annelerin eylemine herkesin destek olması gerektiğini söyledi.

Albayrak, PKK'nın esnafa zorla kepenk kapattırdığı bir dönemden Hacire anaların HDP'ye kepenk kapattırdığı bir döneme geçildiğini vurgulayarak, "Anaların çığlığı teröre karşı mücadelede yeni bir dönüm noktasıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı operasyonlar yaptıkça bölge halkı özgürleşmektedir. Bölücü terör örgütünün etkisi kırıldıkça hak arama mücadelesi de artmaktadır. PKK'nın on yıllardır zulmettiği insanlarımız artık isyan noktasına gelmiştir." diye konuştu.

HDP'li belediyelerin kendi imkanlarını kullanarak PKK'ya militan, mali ve lojistik destek sunduğunu belirten Albayrak, şöyle konuştu:

"Ülkemizin bütünlüğünü tehdit eden bu duruma artık bir son verilmelidir. HDP'nin PKK ile bağı artık ortadadır. Yargı harekete geçmeli, suç işleyen ve gayrimeşru bir parti haline gelen HDP derhal kapatılmalı, annelerin gözyaşları dindirilmelidir. Bir kısım çevreler ise 'çocuklarınızı siyasi partilerden değil devletten isteyin' diyerek hedef şaşırtmaya çalışmaktadır. Bu sözler HDP'ye kalkan olmayı amaçlamaktadır ve o çevreleri HDP ile ittifaklarını saklama gayretini göstermektedir. Tüm siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, meslek odalarını, dernekleri ve bütün milletimizi bu mücadeleye amasız, fakatsız sahiplenmeye ve destek olmaya çağırıyoruz."

Konuşmanın ardından "Kahrolsun PKK" sloganı atan partililer basın açıklamasını sonlandırdı.