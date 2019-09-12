Son Dakika Haberleri: Diyarbakırlı annelere destek
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakırlı annelere destek

2 saat önce

Vatan Partisi Öncü Kadın İstanbul İl Başkanlığı, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Diyarbakırlı annelere destek, System.String[]

Vatan Partisi Öncü Kadın İstanbul İl Başkanlığı, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Vatan Partisi Öncü Kadın İstanbul İl Başkanı Tüzin Tüfekçi, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki partisinin il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, HDP'nin terörün askerlik şubesi gibi çalıştığını, çeşitli adlar altında 143 "ikna evi" kurduğunu, Amedspor'un da bu amaçla çalıştığını savundu.

Tüfekçi, yıllardır esnafa zorla kepenk kapattıranların artık kendilerinin kepenk kapatmak zorunda kaldığını belirterek, "İşte bu anaların zaferidir. İşte bu Türk milletinin zaferidir. Biz büyük bir milletiz. Bunu annelerin direnişine toplumun her kesiminden gelen desteklerden anlıyoruz." dedi.

Şehit ailelerinin de Diyarbakır'da HDP önünde çocukları için eylem yapan annelere destek verdiğini dile getiren Tüfekçi, bu gönül birliğinin, hainleri yok edeceğini söyledi.

Herkesi sorumlu olmaya, eylem yapan annelere destek vermeye çağıran Tüfekçi, şöyle konuştu:

"Vatan Partisi Öncü Kadın İstanbul İl Başkanlığı olarak İstanbul'da da çocukları kandırılarak dağa kaçırılan annelere sesleniyoruz. Gelin hep birlikte çocuklarımızı kurtaralım. Gelin PKK terörüne, ABD'ye bu milletin gücünü gösterelim. Bugün yurdun dört bir yanında imza kampanyası başlatıyoruz. 'Evlatları PKK tarafından kaçırılan annelerin mücadelesini destekleyen, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için ben de ailelerin yanındayım' diyen herkesi imza kampanyamıza çağırıyoruz. Vatan ve millet düşmanı HDP/PKK'yı analarımızın öfkesi ile bitireceğiz. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. PKK'nın eleman devşirme merkezi gibi çalışan HDP derhal kapatılsın."

Tüfekçi'ye partililer de ellerinde "Diyarbakır'da genç bırakmadınız", "Başlarım sizin Kürdistan davanıza", "Anaların yanında, HDP/PKK'nın karşısındayız" yazılı dövizlerle destek verdi.

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aym'den, evli erkekle ilişki yaşayınca memurluktan atılan kadın için 'ihlal' kararı
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Kuvvetli rüzgar bekleniyor İki yaşındaki bebek annesinin ölümüne neden oldu Demirtaş'tan HDP binası önünde eylem yapan annelere mesaj: Evlatlarına kavuşma isteği haklı ve meşrudur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:17:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakırlı annelere destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]