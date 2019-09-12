Diyarbakırlı annelere destek

Vatan Partisi Öncü Kadın İstanbul İl Başkanlığı, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Vatan Partisi Öncü Kadın İstanbul İl Başkanı Tüzin Tüfekçi, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki partisinin il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, HDP'nin terörün askerlik şubesi gibi çalıştığını, çeşitli adlar altında 143 "ikna evi" kurduğunu, Amedspor'un da bu amaçla çalıştığını savundu.

Tüfekçi, yıllardır esnafa zorla kepenk kapattıranların artık kendilerinin kepenk kapatmak zorunda kaldığını belirterek, "İşte bu anaların zaferidir. İşte bu Türk milletinin zaferidir. Biz büyük bir milletiz. Bunu annelerin direnişine toplumun her kesiminden gelen desteklerden anlıyoruz." dedi.

Şehit ailelerinin de Diyarbakır'da HDP önünde çocukları için eylem yapan annelere destek verdiğini dile getiren Tüfekçi, bu gönül birliğinin, hainleri yok edeceğini söyledi.

Herkesi sorumlu olmaya, eylem yapan annelere destek vermeye çağıran Tüfekçi, şöyle konuştu:

"Vatan Partisi Öncü Kadın İstanbul İl Başkanlığı olarak İstanbul'da da çocukları kandırılarak dağa kaçırılan annelere sesleniyoruz. Gelin hep birlikte çocuklarımızı kurtaralım. Gelin PKK terörüne, ABD'ye bu milletin gücünü gösterelim. Bugün yurdun dört bir yanında imza kampanyası başlatıyoruz. 'Evlatları PKK tarafından kaçırılan annelerin mücadelesini destekleyen, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için ben de ailelerin yanındayım' diyen herkesi imza kampanyamıza çağırıyoruz. Vatan ve millet düşmanı HDP/PKK'yı analarımızın öfkesi ile bitireceğiz. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. PKK'nın eleman devşirme merkezi gibi çalışan HDP derhal kapatılsın."

Tüfekçi'ye partililer de ellerinde "Diyarbakır'da genç bırakmadınız", "Başlarım sizin Kürdistan davanıza", "Anaların yanında, HDP/PKK'nın karşısındayız" yazılı dövizlerle destek verdi.